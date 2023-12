Mes: Pagano (Pd), ‘governo metta la faccia su una scelta, sciolga dubbi entro domani’

Dicembre 20, 2023

Roma, 20 dic (Adnkronos) – “ll governo ha spiegato che non ci sono impatti sulla finanza pubblica dalla ratifica del Mes, confermando tra l’altro un parere dato a giugno. La relatrice ha detto che dalla ratifica potrebbero esserci degli impatti sulla programmazione futura e che non c’è urgenza, chiedendo un rinvio ‘sine die’ del parere della commissione. Noi abbiamo chiesto in capigruppo di sciogliere questo ‘sine die’ entro domani, la maggioranza metta la faccia su una scelta”. Lo ha spiegato il capigruppo del Pd in commissione Bilancio, Ubaldo Pagano, a proposito dell’esame della ratifica del Mes.