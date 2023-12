Mes: Pd, ‘Ciriani mistifica, voto calendarizzato in quota opposizione, Fontana intervenga’**

Dicembre 14, 2023

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – “L’aria di Atreju fa male a Ciriani: per il ministro una decisione della capigruppo diventa ‘astratta’. Il comportamento della maggioranza per rinviare il Mes è inaccettabile. Chiediamo formalmente al Presidente della Camera Fontana di difendere le prerogative del Parlamento e delle opposizioni”. Così Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

“La ratifica del ‘Meccanismo salva stati’ è stata fissata all’ordine del giorno del mese di dicembre come provvedimento in quota opposizione e va esaminato come prevede il regolamento e come deciso nella riunione dei capigruppo. Ciriani la smetta di coprire le difficoltà della maggioranza e della premier – costretta a rimangiarsi parole e frottole di anni – e di mistificare la realtà raccontando bugie”.