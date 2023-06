Giugno 22, 2023

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – “La destra non ha avuto il coraggio di venire in commissione Esteri e votare sul Mes. Abbiamo adottato il testo base e proseguiamo l’esame. Questa destra è così: abbandonano la barca appena devono prendersi la responsabilità di decidere per l’Italia”. Così Lia Quartapelle del Pd su twitter.