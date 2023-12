Mes: Renzi, ‘governo Meloni diventato ‘governo melina”**

Dicembre 12, 2023

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – “Il Governo Meloni che parlava chiaro, che diceva sì sì no no, è diventato un ‘governo melina’. Prende tempo, rinvia, aspetta il momento giusto per rimangiarsi anche su questo le promesse elettorali. Tutti si aspettavano che Giorgia cambiasse l’Italia, per ora ha solo cambiato idea: Nato, Euro, Trivelle, Accise, Soldi al calcio, geopolitica, JobsAct, Industria 4.0, PNRR. Adesso cambierà idea anche sul Mes, bene così”. Così Matteo Renzi nelle enews. “Dirò quello che penso alla Premier domani mattina intorno alle 12 intervenendo dopo la sua replica in dichiarazioni di voto a nome del gruppo Italia Viva – Il Centro – Renew Europe”.