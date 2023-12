Mes: Renzi, ‘governo Meloni è governo ‘melina’, imbarazzante’

Dicembre 11, 2023

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – “Il Governo sul Mes è imbarazzante. Il ministro degli Esteri dice che serve all’Italia. Il ministro dei trasporti non lo vuole. Il ministro dell’economia si finge malato. La Premier non lo voleva, ora ha cambiato idea, ma si vergogna a dirlo. E dunque tutti i giorni inventano una scusa per prendere tempo. Il Governo Meloni è diventato il governo #melina. Non sono cattivi, sono solo incapaci di governare”. Lo scrive in un tweet il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.