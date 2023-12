Mes: Renzi, ‘Meloni faccia votare il Parlamento’

Dicembre 13, 2023

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – “Il Mes nasce con il Governo Berlusconi e quando c’era il Governo Berlusconi la presidente del Consiglio era ministro. Avete diritto di dire no al Mes, ma faccia votare il Parlamento. Se qualcuno è per il Mes e qualcuno è contro il Mes venite in Parlamento e vediamo anche le nostre contraddizioni, io voterò a favore. Il fatto che faccia melina non le fa onore, lei è la donna dei sì sì, no no”. Lo ha affermato Matteo Renzi, nella sua dichiarazione di voto al Senato sulle risoluzioni sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo.