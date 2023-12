Mes: Renzi, ‘populisti dicono no, FI e sinistra radicale imbarazzanti’

Dicembre 21, 2023

Roma, 21 dic (Adnkronos) – “Meloni, Salvini e Conte si confermano populisti e dicono NO al Mes. Forza Italia sempre più imbarazzante si astiene come la sinistra radicale. C’è un grande spazio per chi ancora crede nell’Europa, nel riformismo, nella politica. Avanti!”. Lo scrive sui social Matteo Renzi.