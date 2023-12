Mes: Schlein, ‘solo propaganda, non si può bloccare Ue per un trattato’

Dicembre 11, 2023

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – La posizione del governo italiano sulla ratifica del Meccanismo europeo di stabilità “ritengo sia una vicenda paradigmatica della propaganda ideologica di questo governo. Hanno fatto fake news per anni sul Mes e ora non sanno come uscirne”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein, in un’intervista al Corriere della Sera.

“Il problema – per la leader dem – è che stanno giocando con la credibilità internazionale dell’Italia. Non è possibile per ragioni ideologiche bloccare tutto il resto d’Europa sulla ratifica di un trattato. Quando lo ratifichi non stai chiedendo l’attivazione di questo meccanismo stai semplicemente permettendo ad altri di accedervi se ne hanno bisogno”.