Mes: Serracchiani, ‘allucinante Salvini blocchi tutta Europa’

13 Maggio 2025

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – “E’ allucinante che il governo italiano con Salvini in testa stia bloccando tutta l’Europa per un capriccio identitario senza capo né coda. Il Mes è stato condiviso e deciso da tutti i Paesi dell’Ue, inclusi i più sovranisti e nazionalisti amici stretti della destra italiana. Saranno tutti cialtroni e servi dei burocrati di Bruxelles? Da anni Salvini e compagni stanno raccontando frottole ai loro elettori e adesso non ne vengono più fuori. I 15 miliardi sono un’assicurazione sulla nostra stabilità nazionale, che esiste solo dentro l’Unione europea, ma dirlo significa riconoscere di aver sbagliato tutto. Comprensibile ma non giustificabile l’allineamento di Tajani”. Lo afferma la deputata Debora Serracchiani, commentando le prese di posizione del leader della Lega Matteo Salvini sulla ratifica del Mes.