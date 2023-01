Mes: Tremonti, ‘dire no a priori non è via costruttiva’

Gennaio 14, 2023

Milano, 14 gen. (Adnkronos) – Utilizzare il Mes “è possibile, ma si deve partire da quello che ha detto la commissione europea a dicembre a Bruges sulla ristrutturazione dell’economia europea, cioè basta con i divieti di aiuto”. Lo sostiene il presidente della commissione Affari esteri della Camera, Giulio Tremonti, durante l’evento organizzato a Milano per la campagna elettorale in Lombardia.

“Il cancelliere tedesco ha fatto un discorso simile, noi abbiamo un enorme interesse che si sviluppi quella linea e un governo forte come quello italiano può farlo, ma se dici ‘no a priori’ al Mes perché può essere Frankenstein, e lo è stato, non è la via costruttiva. Se dici ‘voglio che si faccia un vero ragionamento’ sull’industria e sulla società europea credo invece sia la via giusta” conclude Tremonti.