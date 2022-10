Mescieri (Assilea): “Leasing spinta importante per sostenere Pmi e artigiani”

Ottobre 26, 2022

Milano, 26 ott. (Adnkronos) – “Al Salone del Leasing Assilea ha posto al centro del dibattito il sostegno alla spina dorsale del Paese, anche attraverso la spinta propulsiva del leasing, per sostenere la crescita, mettere a terra il Pnrr e traguardare la digitalizzazione. La nostra battaglia delle battaglie è la modifica delle regole di Basilea4 (Crr3), che a partire dal 2025 rischiano di penalizzare fortemente l’accesso al credito di Pmi e artigiani e conseguentemente l’Italia”. Lo ha detto Carlo Mescieri, Presidente Assilea oggi a Lease 2022 il Salone del Leasing.

”A differenza dei Paesi Ue dove per il 70% è dedicato al ‘targato’ – ha proseguito Mescieri in apertura dei lavori – il leasing in Italia sostiene in maniera importante Pmi e artigiani, finanziando gli investimenti in macchine utensili e immobili produttivi”.