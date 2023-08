Messi, altro gol a Miami ed esultanza alla Spider-Man

Agosto 12, 2023

Miami, 12 ago. – (Adnkronos) – Lionel Messi ancora protagonista negli Stati Uniti con un gol e una nuova esultanza da supereroe Marvel. Dopo Thor e Black Panther, ecco Spider-Man. Grazie a lui Miami vince in scioltezza e avanza ancora nella Leagues Cup, la coppa nazionale per club statunitensi, messicani e canadesi. La squadra della Florida – che nella Mls (al momento in pausa) è all’ultimo posto della Eastern Conference – dall’arrivo del campione del mondo sta volando in coppa, ed ora è tra le prime quattro. Messi ha segnato all’86’, sul risultato già di 3-0, ha esultato come l’uomo ragno e ha aggiornato i suoi numeri: da quando ha esordito (proprio in coppa, vista la pausa Mls), Messi ha segnato in ogni singola partita giocata, partendo dal suo decisivo gol del 2-1 su punizione in pieno recupero contro il Cruz Azul al debutto americano. Otto i gol totali, con tre doppiette.