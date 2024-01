Messico: almeno 19 morti in scontro tra un autobus e un camion merci

Gennaio 31, 2024

Città del Messico, 31 gen. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Almeno 19 persone, tra cui diversi minorenni, sono morte questo in un incidente stradale avvenuto nello stato messicano di Sinaloa (nord-ovest) tra un autobus e un camion merci, che dopo lo scontro frontale hanno preso fuoco. “Fino a questo momento, secondo il lavoro peritale che è ancora in corso in quella zona, sono stati contati 19 corpi senza vita. Ci vorrà un po’ di tempo per identificarli, dato che sono in uno stato di calcinazione abbastanza intenso e tale da rendere difficile l’identificazione”, ha spiegato il procuratore di Sinaloa, Sara Bruna Quiñonez.