Messico: centinaia di migranti tentano di attraversare il confine con gli Usa

Marzo 13, 2023

Città del Messico, 13 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Centinaia di migranti hanno tentato di attraversare il confine tra Messico e Stati Uniti, attraverso un valico di frontiera a El Paso, in Texas. La United States Customs and Border Protection (CBP) ha riferito che il tentativo di ingresso ha causato disagi lungo il confine, mentre le autorità statunitensi hanno eretto barricate per impedire il passaggio, come riportato dalla Cnn.

Gli Usa hanno segnalato altri tentativi di attraversare il confine anche presso altre aree, come il Ponte delle Americhe e il valico di Stanto, dove hanno eretto barriere temporanee, riferisce la Nbc.