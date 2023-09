Settembre 27, 2023

Castelvetrano, 27 set. (Adnkronos) – E’ arrivata, a bordo di una macchina, anche Lorenza Alagna, la figlia del boss mafioso Matteo Messina Denaro, al cimitero di Castelvetrano (Trapani), dove è arrivato poco fa il feretro con i resti del capomafia. La giovane, che ha 26 anni, come si apprende, non è riuscito a vedere il padre dopo la sua morte. L’unica a poterlo vedere, in quanto suo legale, è stata le nipote Lorenza Guttadauro, anche lei presente al cimitero.