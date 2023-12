Messina Denaro: arrestata Martina Gentile, figlia della maestra amica del boss

Dicembre 5, 2023

Palermo, 5 dic. (Adnkronos) – Il Ros dei Carabinieri ha arrestato all’alba di oggi Martina Gentile, la figlia di Laura Bonafede, l’amica intima del boss Matteo Messina Denaro. La giovane,accusata di favoreggiamento e procurata inosservanza di pena aggravati dalle modalità mafiose. Di lei il boss mafioso, quando era latitante, diceva: “E’ come se fosse mia figlia, ha molto di me perché l’ho insegnata io, se vedessi il suo comportamento ti sembrerei io al femminile”. “L’operazione – dice il Ros – costituisce la prosecuzione dell’indagine che lo scorso 16 gennaio ha permesso al Ros di catturare a Palermo l’allora latitante Matteo Messina Denaro”. Lo scorso 13 aprile era stata arrestata anche Laura Bonafede, madre di Martina Gentile, per la stessa accusa.