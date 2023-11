Messina Denaro: condannato a 6 anni e 8 mesi il ‘postino’ del boss

Novembre 30, 2023

Palermo, 30 nov. (Adnkronos) – Il gup di Palermo Rosario Di Gioia ha condannato, con il rito abbreviato, a 6 anni e 8 mesi Andrea Bonafede, ritenuto uno dei fiancheggiatori del boss Matteo Messina Denaro. Bonafede, di Campobello di Mazara (Trapani), era finito in carcere lo scorso febbraio scorso, dopo la cattura del boss Messina Denaro. Secondo il Procuratore aggiunto Paolo Guido e i sostituti procuratori Pierangelo Padova e Gianluca De Leo, Bonafede si sarebbe occupato delle ricette mediche per il capomafia durante la sua latitanza per le cure oncologiche. La Procura aveva chiesto una condanna a 13 anni.