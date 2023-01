Gennaio 22, 2023

Roma, 22 gen (Adnkronos) – Per l’arresto di Mattia Messina Denaro “ero commosso e soddisfatto, non per il governo, per lo Stato, che aveva messo un altro piccolo tassello nella lotta che non finirà mai tra il bene e il male. Un fatto fondamentale, simbolico”. Lo ha detto Guido Crosetto a Che tempo che fa.