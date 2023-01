Gennaio 25, 2023

Palermo, 25 gen. (Adnkronos) – E’ iniziato al carcere Pagliarelli di Palermo l’interrogatorio di garanzia dell’incensurato Andrea Bonafede, arrestato per associazione mafiosa per avere prestato la sua identità al boss Matteo Messina Denaro. In aula anche il Procuratore Maurizio de Lucia. Bonafede, 59 anni, di Campobello di Mazara viene interrogato dal Gip Alfredo Montalto.