Messina Denaro: maestra vicina al boss condannata a 11 anni di carcere

5 Novembre 2024

Palermo, 5 nov. (Adnkronos) – Laura Bonafede, la maestra di Campobello di Mazara (Trapani), ritenuta l’amante del boss mafioso Matteo Messina Denaro, è stata condannata dal gup del tribunale di Palermo Paolo Magro a undici anni e 4 mesi di carcere. La donna era accusata di avere aiutato il capomafia durante la sua latitanza. In un primo momento era stata accusata di favoreggiamento poi l’accusa è diventata associazione mafiosa. Messina Denaro, arrestato il 16 gennaio 2023 dopo una latitanza 30ennale è morto dopo pochi mesi per un cancro al colon. L’accusa era rappresentata in aula dai pm Gianluca De Leo e Pierangelo Padova.