Messina Denaro, primario di oculistica indagato per favoreggiamento

Palermo, 18 dic. (Adnkronos) – Un medico oculista è stato indagato dalla Dda di Palermo per favoreggiamento personale aggravato nell’ambito dell’inchiesta sulla rete di fiancheggiatori del boss mafioso Matteo Messina Denaro. Come si apprende da ambienti giudiziari, dopo l’arresto del boss mafioso il 16 gennaio 2023, vennero trovati nel suo covo a Campobello di Mazara (Trapani) due ricette mediche. Entrambe firmate da un noto oculista di Palermo, primario all’ospedale Civico del capoluogo siciliano con un passato al reparto Oculistica di Villa Sofia. In entrambe le strutture sono in corso perquisizioni e acquisizioni di atti.

Secondo la Dda di Palermo l’oculista avrebbe saputo l’identità dell’allora latitante Matteo Messina. “Non sapevo che fosse Matteo Messina Denaro”, ha ribadito più volte agli inquirenti l’indagato Antonino Pioppo, 69 anni. Il medico, che è stato sentito tempo fa prima di essere iscritto nel registro degli indagati, avrebbe avuto in cura il boss e lo avrebbe visitato più volte.

Gli uomini della Sezione investigativa del Servizio centrale operativo hanno già perquisito lo studio del medico e oggi si sono recati nei due ospedali per acquisire dei documenti.