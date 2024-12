Messina Denaro: Procuratore Vella, ‘non si poteva non riconoscere a Campobello Mazara’

16 Dicembre 2024

Palermo, 16 dic. (Adnkronos) – “Essendo nato a Mazara del Vallo (Trapani), posso dire che Matteo Messina Denaro l’ha frequentata. I collegamenti erano fortissimi con il mandamento. Scoprirlo a Campobello di Mazara, in un posto dove tutti lo conoscevano da ragazzo… non potevi non riconoscerlo. Una cittadina di quasi 15mila abitanti, arata dalle indagini e vederlo in queste ultime immagini che fa la spesa, che viene accompagnato e nessuno racconta una cosa, devo dire che mi colpisce parecchio”. Così il Procuratore di Gela (Caltanissetta), Salvatore Vella, intervenuto alla presentazione del libro ”Mafiare” del giornalista Franco Castaldo.