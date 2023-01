Messina Denaro: Renzi, ‘legittimo avanzare dubbi ma lunga latitanza non toglie gioia’

Gennaio 17, 2023

Roma, 17 gen (Adnkronos) – L’arresto di Matteo Messina Denaro “è un giorno di festa e di gratitudine per le forze dell’ordine e gli inquirenti”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

“Come sempre in questi casi si trova sempre chi avanza dubbi e pone interrogativi, in modo del tutto legittimo, sia chiaro. Trovo però fondamentale dire ad alta voce che rammaricarsi per la lunga latitanza non può far venire meno la gioia per aver assicurato alla giustizia quello che probabilmente era l’ultimo dei vecchi boss protagonisti della drammatica stagione stragista degli anni 80-90”, aggiunge il leader di Iv.