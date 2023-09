Messina Denaro: Renzi, ‘nessuna commozione, si sappia che un mafioso muore senza pietas’

Settembre 25, 2023

Roma, 25 set. (Adnkronos) – “È morto Matteo Messina Denaro. Davanti alla morte è giusto mantenersi umani, sempre. Ma non provo commozione”. Lo scrive Matteo Renzi in un posto su Twitter in cui aggiunge: “Ho nel cuore le immagini dei Georgofili, le storie di due bambine che si chiamavano Nadia e Caterina, gli uomini e la donna della scorta di quei martiri della Patria che sono stati Falcone e Borsellino, il piccolo Giuseppe Di Matteo e tante vittime innocenti della mattanza mafiosa. Conservo per loro il ricordo più doloroso e più bello”.

“Per loro provo commozione, tutti i giorni, anche adesso, per il boss non ho nessuna commozione. Per Matteo Messina Denaro nessun sentimento. Lo Stato fa bene a usare la giustizia e non la vendetta. Ma è anche giusto che si sappia che un mafioso muore così, come sono morti Riina e Provenzano: curato nel corpo ma abbandonato da tutti nello spirito”, prosegue Renzi.

“Lo sappiano i ragazzi che si fanno attrarre dai soldi facili della criminalità: vi aspetta una vita senza la libertà, una morte senza la pietas. Pensateci. E fermatevi finché siete ancora in tempo”, conclude Renzi.