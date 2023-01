Messina Denaro: Schlein (Pd), ‘oggi una giornata storica’

Gennaio 16, 2023

Roma, 16 gen (Adnkronos) – “Oggi è una giornata storica per chi fa della lotta alle mafie e alla criminalità organizzata una scelta di fondo del suo impegno civile e politico”. Lo dice Elly Schlein, candidata alla segreteria Pd.

“Ma non dimentichiamo che in Italia migliaia di famigliari di vittime della violenza mafiosa aspettano ancora verità, auspico che questo straordinario risultato reso possibile dal lavoro caparbio di magistratura e Ros, possa servire anche a questo oltre ad assicurare alla giustizia un latitante già condannato in via definitiva per fatti orrendi come l’assassinio del piccolo Di Matteo”, aggiunge la deputata dem.