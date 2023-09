Messina Denaro: sindaco Campobello Mazara, ‘sua morte definitiva liberazione Sicilia’**

Settembre 25, 2023

Palermo, 25 set. (Adnkronos) – La morte di Matteo Messina Denaro “è la fine di un percorso di vita terrena che tutti si aspettavano da un giorno all’altra. Ma è, soprattutto, un senso di definitiva liberazione di questa parte di Sicilia, che purtroppo ha pagato un prezzo altissimo. Speriamo di possa voltare pagina”. A dirlo all’Adnkronos è Giuseppe Castiglione, il sindaco di Campobello di Mazara (Trapani), il paesino in cui Messina Denaro abitava prima del suo arresto. “E’ stata una cappa che ha messo in ginocchio l’economia, il popolo – dice Ora che il giorno è arrivato – aggiunge -speriamo non ci siano successori di Messina Denaro e che lo Stato possa continuare a garantire una ripartenza di questa fetta di territorio martoriata e messa in ginocchio”.