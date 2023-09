Settembre 26, 2023

Roma, 26 set. (Adnkronos) – “Mai abbassare la guardia contro la malavita, così come fece Berlusconi conto la criminalità organizzata. Ma serve anche creare lavoro e le imprese devono essere più presenti. Bisogna dare nuove regole, affinché non si debba rivolgersi alla criminalità per trovare lavoro”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani al Tg4.