Messina: omicidio studentessa, Al Tg1 il video con gli ultimi istanti di vita di Sara Campanella

2 Aprile 2025

Messina, 2 apr. (Adnkronos) – Sono le 17.15 di lunedì. Sara Campanella e Stefano Argentino camminano per un breve tratto insieme vicino llo stadio Gazzi di Messina. I due passano dietro al gabbiotto di un benzinaio. Poi, per una ventina di secondi, scompaiono dall’inquadratura, forse si sono fermati a discutere. Sara Campanella cammina e prosegue verso la fermata dell’autobus, quando viene raggiunta da Argentino. Che poco dopo l’accoltellerà morte. Un video, registrato dal distributore di benzina e andato in onda in esclusiva sul Tg1, ha registrato gli ultimi istanti di vita di Sara Campanella, la studentessa di 22 anni accoltellata a morte a Messina dal suo collega di università, Stefano Argentino di 26 anni. Sara è stata uccisa da almeno due fendenti al collo, che saranno fatali.