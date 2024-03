Messina: Schifani, ‘arresto Croce? Fiducia nei magistrati, garantire continuità struttura’**

Marzo 14, 2024

Palermo, 14 mar. (Adnkronos) – “Ho appreso dell’arresto dell’ex assessore Croce solo poco fa, ho la massima fiducia nei confronti della magistratura, incontrerò a breve il capo dell’Ufficio legale per adottare i provvedimenti opportuni che sono necessari in questi momenti. La struttura di dissesto è stata di estrema efficienza in questi anni, al di là di questo episodio. La magistratura è giusto che faccia il suo dovere, adotteremo tutti i provvedimenti per garantire la struttura e la continuità dei propri impegni”. Lo ha detto il Presidente della Regione siciliana Renato Schifani, commentando con i giornalisti l’arresto di Maurizio Croce. Nell’inchiesta della Guardia di finanza di Messina è finito agli arresti domiciliari l’attuale dirigente della struttura commissariale per il dissesto idrogeologico, candidato a sindaco di Messina nelle ultime elezioni, attualmente consigliere comunale di Messina. L’inchiesta ha portato all’esecuzione di due misure ai domiciliari ed una misura interdittiva della capacita’ di contrarre con la Pubblica amministrazione. Sono indagati, a vario titolo, per una serie di fatti corruttivi relativi all’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti, promossi dal Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico per la Regione Sicilia. L’indagine ha preso il via da un controllo disposto dal Prefetto presso il cantiere dei lavori di “riqualificazione ambientale e risanamento igienico dell’alveo del torrente Cataratti – Bisconte e opere varie nel Comune di Messina”.