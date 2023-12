Messina: si presenta la prima macchina elettrica realizzata da alunni e docenti ‘Verona Trento’

Dicembre 9, 2023

Palermo, 9 dic. (Adnkronos) – Si terrà al Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca a Palermo lunedì 11 dicembre alle ore 10 la presentazione del progetto MEME (Mobilità Elettrica per una Messina Ecosostenibile), un’idea incentrata sulla mobilità sostenibile. Proprio come il “meme” nel gergo rappresenta un elemento di una cultura o di un sistema di comportamento trasmesso da un individuo a un altro per imitazione, così il progetto intende trasmettere buone pratiche alla società ed alle persone che la compongono. Gli alunni del Tecnologico, indirizzo Elettrotecnica ed Automazione, coadiuvati per la parte meccanica dai compagni del Professionale indirizzo Manutenzione ed Assistenza Tecnica opzione mezzi di trasporto dell’Istituto Verona Trento di Messina, guidati dai loro docenti, hanno sviluppato, esclusivamente con materiali di riciclo, un prototipo di veicolo elettrico alimentato da batterie innovative – fornite dal CNR ITAE di Messina – e dotato di sistemi di automazione prototipali. L’energia primaria per la ricarica delle batterie è prodotta da fonti rinnovabili fotovoltaiche ed eoliche tramite i sistemi presenti nell’Istituto Verona Trento sede Tecnologico. Dopo l’introduzione e saluti istituzionali della prof.ssa Simonetta Di Prima dirigente Istituto Verona Trento, del sindaco Federico Basile, del vicesindaco Salvatore Mondello, del dirigente USR Sicilia Ambito Territoriale di Messina Stellario Vadalà, il prototipo di auto realizzato verrà illustrato dal prof. Cristoforo Sapienza IIS VT Progetto MEME per la sezione di potenza, dal prof. Giovanni Alessi IIS VT Progetto MEME per la sezione di segnale, dai prof. Antonino Campisi e Raffaele Manfredi IIS VT referenti della Rete E-mobility e dal prof. Claudio Cavallotto direttore Rete E-mobility. Inoltre interverrà da remoto l’ing. Antonino Gaito, Technical Marketing manager di STMicroelectronics, fra le maggiori società di semiconduttori al mondo. In sala verranno spiegati alcuni componenti e dettagli innovativi dal prof. Bruno Azzerboni di Unime, l’ingegnere Gianluca Leonardi del Cnr Itae in riferimento a “Sistemi di accumulo di ultima generazione”. Il prof. Francesco Longo di Unime spiegherà il progetto “Zancle E-drive”, il prof. David Carfì introdurrà il concetto di “Mobilità full electric”, ed un relatore di Smartme spiegherà “perché fare impresa di innovazione tecnologica a Messina”.