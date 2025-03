Messina: studentessa uccisa a coltellate, continua la ricerca dell’assassino

31 Marzo 2025

Palermo, 31 mar. (Adnkronos) – Prosegue senza sosta la ricerca dell’assassino della giovane studentessa, Sara Campanella di 22 anni, uccisa oggi pomeriggio a coltellate a Messina. Il giovane, come apprende l’Adnkronos, sarebbe stato individuato ma non ancora trovato. I carabinieri hanno fatto irruzione in una abitazione ma era vuota. Le ricerche proseguono a ritmo serrato.