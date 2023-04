Meta: Pd, ‘riaprire negoziato con Siae all’insegna di equità e trasparenza’

Aprile 5, 2023

Roma, 5 apr (Adnkronos) – “”La decisione dell’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato di avviare un’istruttoria nei confronti di Meta per accertare un presunto abuso di dipendenza economica nella negoziazione con Siae conferma la necessità di favorire in tempi rapidi un accordo tra le parti che tenga conto della valutazione trasparente e condivisa dell’effettivo valore del repertorio. E conferma le perplessità che avevamo espresso in queste settimane”. Lo dichiarano i componenti del Pd della commissione Cultura della Camera.

“Meta potrebbe aver abusato dello squilibrio contrattuale di cui beneficia, chiedendo a Siae di accettare un’offerta economica inadeguata, senza fornire le opportune informazioni per valutarne l’effettiva congruità”, proseguono gli esponenti dem. “Occorre riaprire subito il negoziato, nel rispetto dei principi della direttiva europea sul diritto d’autore del 2019, per raggiungere un accordo equo che tuteli consumatori, autori ed editori nel pieno interesse del crescente mercato musicale in Italia”, sottolineano.

“È del tutto evidente come si stia consumando un grave danno per i consumatori, per la competitività di Siae sul mercato, per l’industria musicale e per gli autori che non possono più raggiungere una parte significativa di utenti che fruisce delle piattaforme social”, concludono.