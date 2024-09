Meta: su Instagram arrivano gli account per teenager**

17 Settembre 2024

Roma, 17 set. -(Adnkronos) – Meta annuncia l’introduzione su Instagram degli account per teenager, “una nuova esperienza per gli adolescenti, guidata dai loro genitori”. Gli account per teenager – spiega il gruppo – “hanno impostazioni di protezione integrate che limitano chi può contattare gli adolescenti e i contenuti che possono visualizzare”.

“Prevediamo di trasferire gli adolescenti negli account per teenager entro 60 giorni negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada e Australia, e di iniziare nell’Unione Europea più avanti nel corso di quest’anno. Gli adolescenti di tutto il mondo inizieranno ad avere accesso agli account per teenager a gennaio” continua Meta.