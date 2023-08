Meteo: alta pressione africana sulla Lombardia, caldo torrido fino a giovedì

Agosto 19, 2023

Milano, 19 ago. (Adnkronos) – Per tutto il fine settimana e gran parte della prossima settimana il tempo in Lombardia sarà dominato dalla presenza di una robusta struttura altopressoria di matrice africana, con giornate soleggiate, assenza di precipitazioni significative e temperature sensibilmente al di sopra dei valori tipici di questo periodo. Tali condizioni determineranno un perdurante disagio forte da calore in pianura e nei fondivalle, specialmente nelle ore centrali della giornata, solo parzialmente mitigato durante le ore notturne. A partire da giovedì in poi è tuttavia atteso un graduale cambio di regime. Così il bollettino meteo di Arpa Lombardia per le prossime ore.