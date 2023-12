Meteo: in Lombardia 2023 chiude con nuvole e precipitazioni, ma da lunedì torna il sole

Dicembre 30, 2023

Milano, 30 dic. (Adnkronos) – Fino all’inizio della prossima settimana la Lombardia è interessata da un flusso di correnti in quota dai quadranti occidentali. Il bollettino meteo di Arpa regionale indica per oggi nuvolosità bassa persistente su Pianura e Appennino, variabile in montagna.

Domani il flusso tenderà a disporsi temporaneamente da sudovest per l’approfondimento di un’area depressionaria nord-atlantica, con associata aria fredda in quota e la cui parte meridionale andrà ad interessare parte della Penisola Italiana. Il cielo sarà dunque molto nuvoloso con precipitazioni.

Da lunedì spazi soleggiati, alternati a intervalli più nuvolosi accompagnati da debole instabilità.