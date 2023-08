Meteo: in Lombardia bel tempo fino a metà prossima settimana, salgono temperature

Agosto 12, 2023

Milano, 12 ago. (Adnkronos) – Fino a metà della prossima settimana il bacino del Mediterraneo è interessato da un’area di alta pressione che staziona e mantiene in parte confinata sull’Atlantico l’avanzare di una struttura depressionaria, attualmente centrale sulle Isole Britanniche e che solo marginalmente favorisce infiltrazioni di aria più umida da sud sulla la regione.

Sulla Lombardia, tale configurazione determinerà fino a metà della prossima settimana giornate prevalentemente poco nuvolose o velate, in particolare sulle Pianure, con addensamenti e instabilità diurna che interesserà per lo più i settori a ridosso dei rilievi. Le temperature andranno gradualmente ad aumentare. Così il bollettino meteo di Arpa Lombardia per le prossime ore.