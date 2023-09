Meteo: in Lombardia cielo poco nuvoloso e graduale rialzo temperature massime

Settembre 1, 2023

Milano, 1 set. (Adnkronos) – Sulla Lombardia correnti occidentali umide in quota determinano la formazione di qualche nube sui rilievi; sul resto della regione tempo generalmente stabile, anche se con possibili isolati rovesci pomeridiani su Prealpi e Appennino. Il bollettino meteo diffuso da Arpa Lombardia indica per il finesettimana una graduale rimonta anticiclonica che piloterà correnti più secche da nord, via via più stabili.

Nei primi giorni della prossima settimana, il tempo sarà prevalentemente soleggiato o poco nuvoloso con un graduale rialzo delle massime di temperatura. Da lunedì atteso anche un parziale rinforzo della ventilazione da est sui settori meridionali della regione, che porterà qualche addensamento sulla fascia pedemontana e le prime Prealpi, ma di estensione limitata e senza precipitazioni.