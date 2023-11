Meteo: in Lombardia condizioni di stabilità, venerdì atteso peggioramento

Novembre 15, 2023

Milano, 15 nov. (Adnkronos) – L’Europa Centrale continua ad essere attraversata da venti umidi in ingresso dall’Atlantico, i quali apportano precipitazioni a più riprese a ridosso dei versanti esteri della nostre Alpi. Sulla Lombardia permangono condizioni di stabilità, con un ampio soleggiamento su tutta la regione, grazie anche al rinforzo di venti asciutti in discesa dalle Alpi.

Per venerdì 17, il bollettino meteo di Arpa Lombardia indica un nuovo impulso perturbato da Nord con un rinforzo del vento, diffuso e intenso, e probabile Foehn nelle valli e su parte della pianura.

Il fine settimana sarà in compagnia dell’anticiclone, con tempo asciutto e nuvolosità variabile e freddo in montagna, in particolare nella giornata di sabato.