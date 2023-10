Meteo: in Lombardia da domani aumento nuvolosità e probabilità di precipitazioni

Ottobre 17, 2023

Milano, 17 ott. (Adnkronos) – In Lombardia tempo stabile ancora per oggi, ma da domani il flusso in quota tenderà a convogliare correnti umide e instabili da sud sudovest per l’approfondimento di una vasta struttura depressionaria che dall’Atlantico andrà ad interessare il bacino del Mediterraneo.

Il bollettino meteo diffuso da Arpa Lombardia indica per domani un graduale aumento della nuvolosità e della probabilità di precipitazioni. Per giovedì e venerdì estensione della nuvolosità, con precipitazioni diffuse. In particolare nella giornata di venerdì si verificherà una tendenza all’intensificazione delle precipitazioni e della ventilazione a tutte le quote.