Meteo: in Lombardia da domani stop precipitazioni, ma torna nebbia in pianura e valli

Ottobre 24, 2022

Milano, 24 ott. (Adnkronos) – Dal pomeriggio di domani e per i prossimi giorni, sono in arrivo sul nostro Paese correnti sempre sudoccidentali, ma più stabili per la progressiva risalita di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo. In Lombardia si tradurranno in un cielo generalmente poco nuvoloso e senza precipitazioni, con la possibile formazione di nebbia in pianura e nelle valli e temperature ancora superiori alla norma del periodo. Queste le previsioni meteo di Arpa Lombardia per le prossime ore.

Le temperature massime in pianura oscilleranno tra 19 e 23 gradi. Zero termico in abbassamento, tra 3400 e 3200 metri.