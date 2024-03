Meteo: in Lombardia domani sole e temperature massime intorno a 20 gradi

Marzo 15, 2024

Milano, 15 mar. (Adnkronos) – Deboli correnti umide dall’Atlantico transitano sull’Europa centrale, interessando marginalmente la Lombardia sotto forma di nubi diffuse.

Sulla regione, secondo il bollettino meteo di Arpa Lombardia, domani sono previsti sole e temperature massime intorno ai 20 gradi in pianura, grazie all’espansione di un campo di alta pressione dalla Penisola Iberica. Sarà tuttavia lo stesso campo di alta pressione a determinare un nuovo e temporaneo aumento delle nubi per domenica che, tuttavia, non prevede precipitazioni.

Per l’inizio della nuova settimana, è attesa variabilità.