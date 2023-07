Meteo: in Lombardia fine settimana con cielo sereno temperature in rialzo

Luglio 5, 2023

Milano, 5 lug. (Adnkronos) – Sulla Lombardia, tra oggi e domani, flusso occidentale, a tratti umido e instabile in quota, con precipitazioni a carattere di rovescio e temporale sparsi.

Secondo il bollettino meteo diffuso da Arpa Lombardia, per venerdì è atteso il passaggio a condizioni gradualmente più stabili, associate ad una progressiva espansione di un promontorio sul Mediterraneo il cui consolidamento favorirà un cielo prevalentemente sereno in pianura e massime di temperatura in sensibile rialzo, nel fine settimana e all’inizio della prossima.