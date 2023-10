Meteo: in Lombardia instabilità, atteso miglioramento tra venerdì e sabato

Ottobre 26, 2023

Milano, 26 ott. (Adnkronos) – Sulla Lombardia un’estesa circolazione depressionaria nel Nord Atlantico guida flussi occidentali, via via più umidi ed instabili tra la serata odierna e le prime ore con precipitazioni diffuse e localmente moderate. Il bollettino meteo diramato da Arpa Lombardia indica condizioni in rapido miglioramento nella mattinata di venerdì, con flussi più asciutti almeno fino a sabato.

Domenica 29 la circolazione depressionaria determinerà una lenta rotazione dei flussi da sudovest, con nuova instabilità e precipitazioni diffuse e frequenti almeno fino a martedì 31 ottobre.