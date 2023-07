Meteo: in Lombardia instabilità in arrivo, in weekend piogge e temperature

Luglio 31, 2023

Milano, 31 lug. (Adnkronos) – Oggi prevalentemente stabile, martedì temporaneo peggioramento delle condizioni meteo specie nel pomeriggio in associazione con il transito sul centro-nord Europa di una saccatura che interesserà con deboli piogge la fascia alpina e prealpina. Mercoledì pausa asciutta e stabile, quindi dalla mattinata di giovedì e a seguire sulla giornata di venerdì deciso aumento dell’instabilità in concomitanza con l’ingresso di un’ampia area depressionaria in approfondimento sull’Europa sudoccidentale, che apporterà piogge insistenti e un sensibile calo delle temperature sia minime che massime.