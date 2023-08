Meteo: in Lombardia instabilità, nel weekend risalgono temperature massime

Agosto 31, 2023

Milano, 31 ago. (Adnkronos) – Sulla Lombardia correnti occidentali umide in quota e in rotazione da sud sulla pianura nel pomeriggio, che potranno favorire delle deboli piogge o isolati rovesci pomeridiani sui rilievi prealpini e sulla parte più meridionale della pianura. Il bollettino meteo di Arpa Lombardia indica, per domani, tempo irregolarmente nuvoloso con possibili deboli locali piogge su Appennino e Prealpi.

Per il fine settimana, e per l’inizio della prossima, è prevista una graduale rimonta anticiclonica che piloterà correnti più secche da nord, con associato un rialzo delle massime di temperatura.