Meteo: in Lombardia instabilità nel weekend, temperature in calo

Agosto 25, 2022

Milano, 25 ago. (Adnkronos) – Instabilità in arrivo, unitamente a un calo delle temperature, nel prossimo weekend in Lombardia. Il bollettino meteo diffuso da Arpa regionale indica, per la giornata di sabato, precipitazioni deboli sulla fascia alpina e prealpina e in maniera più intermittente e irregolare anche a parte della pianura. Domenica ancora condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso e deboli piogge sparse, possibili al mattino anche in pianura dove le massime scenderanno attorno a 28-30 gradi, mentre per i primi giorni della prossima settimana permangono condizioni variabili, con possibili deboli piogge sparse in montagna e possibili deboli anche in pianura martedì.