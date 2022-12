Meteo: in Lombardia instabilità, possibili precipitazioni in primi giorni della settimana

Dicembre 31, 2022

Milano, 31 dic. (Adnkronos) – Sulla Lombardia flussi sudoccidentali molto miti in quota favoriscono un aumento progressivo dello zero termico e nuvolosità compatta, specie in pianura. Le condizioni saranno via, via più instabili e umide nei primi giorni della settimana con deboli precipitazioni più insistenti su zone occidentali. Queste le previsioni meteo contenute nel bollettino di Arpa regionale.

Le temperature resteranno superiori ai valori climatici. A partire da mercoledì, flussi più stabili nordoccidentali determineranno un calo delle temperature e nebbie e foschie sulle pianure.