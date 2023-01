Meteo: in Lombardia maltempo e temperature in calo fino a giovedì, poi miglioramento

Gennaio 16, 2023

Milano, 16 gen. (Adnkronos) – Sulla Lombardia insisterà nei prossimi giorni una circolazione depressionaria associata ad una ampia saccatura in approfondimento ed estensione al Bacino del Mediterraneo, con l’arrivo di aria fredda, un sensibile calo della quota dello zero termico e delle minime in pianura, più marcatamente nella seconda parte della settimana.

Secondo il bollettino meteo diffuso da Arpa regionale, domani si verificheranno precipitazioni a carattere nevoso a quote collinari o fino al piano sulla parte occidentale, in nuova attivazione nella notte tra mercoledì e giovedì, sulla fascia meridionale della Regione.

Nella giornata di giovedì, le previsioni indicano un cielo nuvoloso fino al tardo pomeriggio, quindi il passaggio a correnti più settentrionali in quota favoriranno un miglioramento delle condizioni meteo.