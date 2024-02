Meteo: in Lombardia masse d’aria più umida in arrivo, atteso calo temperature

Febbraio 5, 2024

Milano, 5 feb. (Adnkronos) – In Lombardia, nelle prossime ore, è atteso un graduale cedimento della struttura di alta pressione la cui presenza ha caratterizzato lo scorso fine settimana. Lo rileva il bollettino meteo diffuso da Arpa Lombardia.

Il tempo subirà un progressivo peggioramento per l’aumento del trasporto di masse d’aria più umida, con contestuali infiltrazioni di aria più fredda che tendono a ridurre l’anomalia termica sui rilievi; in pianura temperature per lo più stazionarie o solo in leggero calo nei massimi, in aumento nei minimi.