Meteo: in Lombardia nuvole e precipitazioni fino a venerdì

Novembre 28, 2023

Milano, 28 nov.(Adnkronos) – In Lombardia correnti settentrionali in quota determinano giornate prevalentemente soleggiate e ventose, a tutte le quote. Il bollettino meteo diffuso da Arpa Lombardia indica, a partire da domani pomeriggio, un flusso che tenderà a disporsi da ovest-sudovest, per l’estensione, verso il bacino del Mediterraneo, di una vasta struttura depressionaria nord-atlantica. Di conseguenza le prossime giornate appariranno nuvolose, con precipitazioni deboli da sparse a diffuse, inizialmente nevose fino a quote attorno ai 500 metri. Per cominciare a vedere un miglioramento occorrerà attendere il pomeriggio di venerdì.